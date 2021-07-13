Аварія трапилася 19 лютого на трасі Київ - Чоп

Бродівський районний суд Львівської області звільнив від відбування покарання водія Mitsubishi, який спричинив смертельну аварію на трасі Київ – Чоп. Його спершу ув’язнили на 5 років, однак звільнили від покарання, призначивши умовний термін.

Аварія трапилася 19 лютого о 22:10 на трасі Київ – Чоп поблизу села Ясенів, між Бродами та Золочевом. 34-річний киянин Дмитро Муравський, який був за кермом позашляховика Mitsubishi L 200, прямуючи до Львова, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з BMW. Від отриманих травм 54-річний мешканець Полтави, який був за кермом BMW, загинув на місці.

Крім цього, до Бродівської центральної районної лікарні з травмами потрапили двоє пасажирів Mitsubishi – 32-річний мешканець Володимир-Волинського та 42-річний харків’янин. Пізніше вони від госпіталізації відмовилися.

У суді Дмитро Муравський свою вину визнав повністю. Він пояснив, що того дня була сильна заметіль, через яку автомобіль занесло, він втратив керування й виїхав на зустрічну смугу. Він попросив суд суворо його не карати, адже працює водієм і ця робота є єдиним джерелом його доходів.

Донька водія від фінансових претензій до водія Mitsubishi відмовилась, адже вони примирились й винуватець ДТП частково відшкодував їй моральну шкоду.

Враховуючи обставини, суддя Бродівського районного суду Богдан Петейчук визнав Дмитра Муравського винним у смертельній аварії за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив йому 5 років позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортом. Однак суд звільнив водія від відбування покарання й зобов’язав упродовж 3 років періодично з’являтися до органів пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Крім цього, він має заплатити 7,4 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.