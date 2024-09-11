Спалені приміщення лісництва у селі Річки на Жовківщині, червень 204 року

Жовківський районний суд Львівської області 6 вересня визнав винним Володимира Іващука в умисному знищенні майна, але звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. Обвинувачений має сплатити майже 267 тис. грн за судові експертизи. У вироку йдеться, що Володимир Іващук опівночі 31 січня 2024 року навмисно спалив будівлю Річківського лісництва філії «Рава-Руське лісове господарство», де у 2023 році ДБР викрило підпільну криптоферму.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений прийшов до лісництва, яке розташоване на вулиці Шевченка, 38. З собою місцевий мешканець мав бензин, яким облив стіни дерев'яної адмінбудівлі. Після цього Володимир Іващук намагався сірниками підпалити приміщення, але стіни не загорялись, оскільки були просочені вогнезахисними засобами.

Після кількох невдалих спроб Володимир Іващук зайшов всередину одного з господарських приміщень, облив його бензином та підпалив. Після цього чоловік втік з місця злочину. Збитки від пожежі становлять понад 120 тис. грн.

Зазначимо, що у ДП «Ліси України» у червні 2024 року повідомляли, що підпал організував родич колишнього директора лісництва Володимира Панечка, який хотів приховати докази чисельних зловживань. У 2023 році ZAXID.NET розповідав, що ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організувало керівництво філії держпідприємства «Ліси України». Криптоферму з майнінгу підпільно облаштували в службових приміщеннях філії «Рава-Руське лісове господарство». Посадовці лісництва заробили на такому приблизно 4 млн грн. Крім цього, через систематичне перевантаження комунальних мереж були масштабні перебої з електрикою у житлових будинках та на об’єктах критичної інфраструктури.

У суді Володимир Іващук розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Він розповів, що відшкодував лісництву всі завдані збитки.

Суддя Руслан Зеліско визнав винним Володимира Іващука в умисному знищенні майна (ч. 2 ст. 194 ККУ), але звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. Також обвинувачений має сплатити майже 267 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.