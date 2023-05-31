Шевченківський районний суд Львова звільнив від тюремного ув’язнення водія легковика, який тяжко травмував жінку на пішохідному переході у Львові. Водій уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась ввечері 6 грудня 2022 року. Водій авто Škoda Fabia їхав по вул. Мазепи у Львові, був неуважний, не зменшив швидкості та збив жінку на нерегульованому пішохідному переході. У жінки були тяжкі тілесні ушкодження небезпечні для життя. Зокрема, крововиливи, перелом поперекового хребця, злам кісток тазу, перелом плечової кістки зі зміщенням.

Винуватець ДТП уклав угоду про визнання вини з прокурором, потерпіла просила суд затвердили угоду.

Справу розглядала суддя Олександра Баєва, вона затвердила угоду про визнання вини. Винуватцю ДТП Тарасу Іліву призначили три роки тюрми без позбавлення водійських прав, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.