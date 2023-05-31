Буський районний суд Львівщини визнав винним у нетверезому водінні військового Тараса Сороку, який сів нетверезий за кермо, вчинив ДТП та втік. Його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, у ніч на 22 квітня Тарас Сорока керував автомобілем Volkswagen Golf, не впорався з керуванням та не вибрав безпечної швидкості, унаслідок чого злетів у кювет у селі Куткір неподалік Буська. Після вчинення ДТП водій вийшов з авто та пішки втік з місця ДТП.

Після вчинення ДТП, до проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння, водій вживав алкоголь. У суді Тарас Сорока визнав свою провину та підтвердив, що він був нетверезий і на момент вчинення ДТП. У матеріалах справи вказано, що Тарас Сорока є військовим та має звання солдат.

Справу розглядав суддя Борис Журибіда, який визнав водія винним у керуванні авто у нетверезому стані, вчиненні та втечі з місця ДТП. Його оштрафували на 17 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. На постанову ще може бути подана апеляція.