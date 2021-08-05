Суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Голубицький Станіслав отримав догану та буде позбавлений доплат протягом трьох місяців через затягування розгляду справи вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, світчить акт Вищої ради правосуддя від 26 липня, повідомила у середу, 4 серпня, «Українська правда».

Як йдеться в документі, поскаржилась на суддю до ВРП уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона звернулась до ВРП після того, як у грудні 2020 року комітет Міністрів Ради Європи закликав владу України якнайшвидше завершити розгляд справи Гонгадзе, який триває четвертий рік. Денісова стверджувала, що суддя у справі не виконує обов'язку щодо своєчасного розгляду справи. Закон передбачає, що це має бути зроблено «у розумний строк». ВРП погодилась, що у справі Гонгадзе цього принципу не дотримались.

Справу розглядали у Верховному суді з 2016 року. Але завершити розгляд до реформи в 2017 році не змогли. Тоді, за законом, процес почався заново. Крім того, у реформованому Верховному суді певний час не могли взятись за справу через відсутність у працівників допуску до держтаємниці. Йдеться про те, що деякі матеріали в справі мають такий гриф.

До колегії під головуванням Голубицького справа потрапила у 2018 році. З того часу засідання призначались загалом 21 раз. Однак протягом 2018-2021 років у суду виникали проблеми з вивченням деяких матеріалів через гриф «Таємно». Крім того, адвокати другого потерпілого у справі, Олексійя Подольського, та засудженого Олексія Пукача неодноразово подавали клопотання про ознайомлення з матеріалами, доповнювали свої скарги на вирок, скаржились на дії суду і заявляли йому відвід. Пукач, у свою чергу, подавав прохання про звільнення з-під варти і навіть відмовлявся від скарг своїх адвокатів.

Серед інших причин відкладення розгляду у Верховному суді ще називали «порушення учасниками порядку», перешкоджання зі сторони потерпілого Подольського, його неповага до суду і невиконання розпоряджень головуючого, а також карантинні обмеження. Один із представників Подольського, народний депутат Олександр Дубінський, кілька разів також просив відкласти засідання через те, що вони збігались із засіданнями парламенту.

Суд пішов до нарадчої кімнати 17 червня 2021 року, а проголосив своє остаточне рішення 2 липня. Таким чином, справу розглядали понад три роки після визначення складу колегії. Загалом матеріали перебували у Верховному суді понад 5 років.

При цьому у ВРП також звернули увагу, що процес затягували, зокрема, адвокати Пукача, однак суддя Голубицький цьому не перешкодив.

ВРП врахувала, що голова суду дав на Голубицького позитивну характеристику, а сам суддя не мав раніше дисциплінарних стягнень. Таким чином, суддю вирішили притягнути до дисциплінарної відповідальності та винести йому сувору догану. Йдеться також про позбавлення права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців. Водночас, це рішення суддя може оскаржити безпосередньо до ВРП.

Наразі посадовий оклад судді Верховного суду становить приблизно 197 тис. грн. Голубицький отримав у лютому 221,7 тис. грн, у березні – 115 тис., у квітні – 164,4 тис., у травні – 221,7 тис., у червні – 886,5 тис.

Нагадаємо, 2 липня Верховний суд затвердив вирок колишньому генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Засновник інтернет-видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.

Оприлюднення восени 2000 року «плівок Мельниченка» призвели до «касетного скандалу». Записи із кабінету президента Кучми свідчили про причетність його та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

У 2011 році прокуратура відкрила справу проти Кучми, однак того ж року суд закрив її.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.

Замовників убивства досі не покарано.