Ігор Ревека працював у Харкові лікарем швидкої допомоги й педіатром

16 жовтня в лікарні Дніпра помер лікар-педіатр із Харківщини Ігор Ревека, якого наприкінці вересня мобілізували на посаду стрільця-помічника гранатометника. У 1-му окремому штурмовому полку заявили, що чоловік помер через онкологічне захворювання. Сухопутні війська у понеділок, 26 жовтня, повідомили, що розпочали перевірку обставин його мобілізації та смерті.

Як пише hromadske, Ігоря Ревеку мобілізували 25 вересня. Із 27 вересня до 2 жовтня він перебував у пункті постійної дислокації військової частини. 3 жовтня чоловік розпочав базову загальновійськову підготовку на полігоні, а вже 5 жовтня він поскаржився на погіршення самопочуття, після чого його госпіталізували.

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У 1-му окремому штурмовому полку повідомили, що 16 жовтня Ревека помер у лікарні Дніпра. Причиною смерті назвали злоякісне новоутворення сигмоподібної кишки. У військовій частині наголосили, що смерть чоловіка не пов’язана з проходженням військової служби.

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Ревеку зарахували на посаду стрільця-помічника гранатометника. За словами представників частини, під час базової загальновійськової підготовки військовослужбовців призначають на посади стрільців, гранатометників та їхніх помічників. Після завершення підготовки відбувається розподіл з урахуванням навичок військових і їхніх цивільних спеціальностей. За даними полку, чоловіка попередньо планували направити до медичної роти.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що ініціювали перевірку всіх обставин мобілізації чоловіка, зокрема проходження військово-лікарської комісії, перебування у військовій частині, підготовки та обставин смерті.

За інформацією міської ради Златополя, звідки родом чоловік, Ігор Ревека мав медичну освіту та працював у Харкові лікарем швидкої допомоги й педіатром. 26 жовтня з ним попрощалися у Златополі.

Нагадаємо, 20 жовтня ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю одного з підрозділів Львівського ТЦК та СП у побитті мобілізованого чоловіка, який згодом помер у лікарні. За даними слідства, підозрюваний разом з іншими працівниками ТЦК бив потерпілого кулаками та ногами по тулубу й грудній клітці.