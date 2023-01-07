Світовий банк стурбований тим, що подальші потрясіння можуть у 2023 році підштовхнути світову економіку до рецесії. Про це йдеться у звіті СБ щодо глобальних економічних перспектив, передає «Укрінформ».

У Світовому банку заявили, що навіть без нової масштабної кризи очікується значне сповільнення світового зростання цього року на тлі посилення кількох негативних чинників.

Зокрема, йдеться про політику деяких урядів зі стримування дуже високої інфляції, погіршення фінансових умов та економічні проблеми, спричинені повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Щоб пом’якшити ризик такого масштабного спаду, на думку авторів звіту, потрібні термінові глобальні та національні зусилля, а також розв'язання боргових проблем у країнах із економіками, що розвиваються, де рівень зростання інвестицій може бути нижчим від середнього за останні два десятиліття.

«Надзвичайно важливо, щоб влада країн, що розвиваються, забезпечувала фінансову підтримку вразливих груп, інфляційні очікування залишалися надійно закріпленими, а фінансові системи зберігали стійкість», – ідеться в повідомленні.

Такі вимоги Світовий банк висунув керівникам центральних банків усіх країн світу, які агресивно підвищують процентні ставки для послаблення цінового тиску, в той час, як уряди підтримують підприємства та домогосподарства, намагаючись стримати витрати на енергію.