Світовий банк затвердив Україні позику в розмірі 300 млн доларів для додаткового фінансування протидії Covid-19. Про це повідомила прес-служба банку.

Відзначається, що рада виконавчих директорів Світового банку затвердила Україні позику в розмірі 300 млн доларів для другого додаткового фінансування протидії Covid-19 в рамках проекту модернізації мереж соціального захисту.

Повідомляється, що додаткове фінансування допоможе зміцнити програму гарантованого мінімального доходу (GMI) в Україні, щоб не допустити, щоб близько мільйона українців опинився за межею бідності через пандемію Covid-19.

Відзначається, що це друге додаткове фінансування в рамках проекту після того, як 30 квітня 2020 року було схвалено 150 млн доларів.

Нагадаємо, що раніше Європейський Союз виділив Україні транш на 600 млн євро. Кредит піде на забезпечення макрофінансової стабільності країни.