Світовий банк виділив Україні 150 млн доларів, які спрямують на проведення вакцинації від коронавірусу, зокрема і на закупівлю вакцин. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на прес-службу банку.

«120 млн доларів додаткового фінансування допоможуть уряду України закупити 16,5 млн доз вакцин, яких достатньо для вакцинації близько 20% населення. Ця закупівля також дасть можливість 10 млн осіб із пріоритетних груп населення отримати повну вакцинацію проти Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Інші ж 30 млн доларів витратять на фінансування інших аспектів кампанії з вакцинації, зокрема на комунікацію, закупівлю обладнання для зберігання вакцин та інше.

Зазначається, що раніше для посилення реагування на пандемію Covid-19 Світовий банк надав Україні 155 мільйонів доларів у межах проектів «Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні» та «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Від початку пандемії СБ загалом надав Україні 1,8 млрд доларів для бюджетної підтримки та інвестиційних проектів.

З часу приєднання до Світового банку в 1992 році Україна отримала понад 14 млрд доларів США на реалізацію близько 80 проектів і програм.