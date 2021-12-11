Європейський інвестиційний банк перерахував Україні 50 млн євро кредитних коштів, які мають профінансувати закупівлю необхідних вакцин від коронавірусу. Про це повідомиало представництво ЄС в Україні в п’ятницю, 10 грудня.

Ця фінансова операція є частиною загальної ініціативи Team Europe щодо реагування на виклики пандемії Covid-19, уточнює представництво Євросоюзу. Так, ці кошти допоможуть Міністерству охорони здоров’я закупити вакцини, забезпечивши значну частку від кількості, передбаченої національним планом вакцинації у 2022 році.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Для щеплень доступні вакцини AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna. Незалежно від вакцини, робити щеплення потрібно двічі.

Міністерство охорони здоров'я також вирішило запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників закладів освіти та чиновників державних органів влади.

Обов'язкове щеплення проти коронавірусу повинні також мати співробітники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів; підприємств, установ та організацій, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (перелік можна переглянути тут).