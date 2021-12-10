Київська школа економіки прогнозує, що до кінця року в Україні буде вакциновано не менше 40% дорослих. Про це керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Ми очікуємо, що Україна покаже приблизно 50% вакцинованих дорослих принаймні однією дозою і 40% двома», – зазначив він.

За словами експерта, Україна виконає цю рекомендацію ВООЗ і вакцинує понад 40% дорослого населення обома дозами, тобто повним курсом щеплення.

«Відповідно, принаймні однією дозою ми очікуємо приблизно 50%, повним курсом – не менш ніж 40%», – уточнив Ганиченко.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв про плани вакцинувати 70% дорослого населення України до кінця року.

За його словами, система охорони здоров’я спроможна вакцинувати до 31 грудня 70% населення, але на ситуацію впливає велика кількість факторів, зокрема заклики антивакцинаторів.