Загалом Сили ТрО ЗСУ сьогодні отримали допомоги на 68 млн грн

Світовий конгрес українців передав Силам територіальної оборони (ТрО) Збройних сил України п'ятнадцять британських бронетранспортерів, десять відновлених для фронту вантажівок та два броньованих тягачі. Про це у понеділок, 11 вересня, повідомили у прес-службі організації.

Цього разу Силам ТрО ЗСУ передали загалом 15 БТРів – тринадцять FV432, один CVRT Stormer та один CVRT Shielder. Передані благодійниками бронетранспортери додатково обладнають приладами нічного бачення від українського виробника, після чого вони поїдуть на фронт.

«До цього часу у нас було 25 броньованих гусеничних машин від Світового конгресу українців, сьогодні отримали ще 15. Тож загалом вже маємо 40 переданих бронетранспортерів. Ці машини будуть виконувати завдання з переміщення особового складу до переднього краю, доставки вантажів, транспортування поранених і забезпечення їх надійного захисту під час переміщення», – заявив командувач Сил територіальної оборони України генерал-майор Ігор Танцюра.

Крім того, захисники отримали для фронту 10 відновлених повнопривідних вантажівок ГАЗ-66 та 2 багатоцільових броньованих тягачі МТ-ЛБ. Тобто загалом Сили ТрО ЗСУ сьогодні отримали 27 машин загальною вартістю 68 млн грн.

Співпраця Світового конгресу українців із Силами територіальної оборони ЗСУ розпочалася від перших днів повномасштабного російського вторгнення, а охоплює не лише передачу автомобільної техніки, але і електростанцій, медичного спорядження, взуття тощо. Це також і ремонт нашої української техніки, який фінансують благодійники. Наразі ініціатива «Unite With Ukraine» СКУ зібрала і передала захисникам спорядження вже на понад 50 млн доларів. На заході були присутні директор ініціативи «Unite with Ukraine» Світового конгресу українців Андрій Потічний, а також Світового конгресу українців Павло Ґрод.

Основними партнерами є Сили територіальної оборони ЗСУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, МВС України (зокрема, Національна поліція України та Державна служба з надзвичайних ситуацій), а також Міжнародний центр миротворчості та безпеки (Яворівський полігон, Львівська область).

Додамо, що Гусеничний бронетранспортер FV432 призначений для перевезення особового складу на полі бою. Він має герметизований броньовий корпус, який забезпечує захист від куль і осколків артилерійських снарядів. Екіпаж машини складається з двох людей. Попри невеликі габарити, у бронетранспортері передбачено 10 десантних місць. На додачу FV432 можна використовувати як: командирську машину, швидку допомогу, вантажний транспортер та машину зв'язку.