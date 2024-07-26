Спеціальна сіль «Барбара»

Українська земля завжди була багатою та щедрою. Вона століттями дарувала нам врожаї, цілющі трави і, звісно, сіль. Та чи знали ви, що цей продукт можна використовувати не лише для надання стравам насиченого смаку, а й для зміцнення свого здоров'я? Для таких цілей варто спробувати спеціальну сіль «Барбара».

Вона народжена серед карпатських гір та лісів в околицях мальовничого Трускавця. Це містечко здавна відоме своїми санаторіями та лікувальними водами, до яких щороку з’їжджаються туристи зі всієї України. Історія солі «Барбара» сягає далекого 1912 року, коли вперше стали відомі її корисні властивості. А їх справді чимало.

«Лише уявіть, єдиним відомим аналогом солі «Барбара» у світі є Карловарська сіль, яку готують шляхом змішування солей, отриманих з мінеральних термальних вод курорту «Карлові Вари» в Чехії. Проте, на відміну від Карловарської солі, наша Трускавецька сіль формується природним шляхом, що робить її за деякими параметрами навіть більш ефективною за чеську», – наголошують представники компанії-виробника солі.

Чим особлива сіль «Барбара»

Бути здоровим – у тренді. Тим паче коли існує такий унікальний засіб для зміцнення здоров’я та профілактики різних захворювань.

«Якщо ви давно не можете позбутись проблем зі шкірою, то саме час прийняти ванну із сіллю «Барбара». Вона сприяє виведенню токсинів з організму, робить шкіру більш пружною та ніжною, даруючи їй природну красу. Такі ванни стануть корисними й тим, хто страждає на захворювання опорно-рухового апарату. Якщо ви або хтось із ваших близьких страждає, наприклад, на ревматизм чи подагру, саме час придбати у свою домашню аптечку сіль «Барбара», – зазначають у компанії.

У наш час життя сповнене тривог і стресів. Інколи відволіктись від подій довкола непросто. Та ванна із сіллю «Барбара» може знизити рівень стресу, оскільки чинить позитивний вплив на нервову систему.

«Після таких водних процедур сон буде міцним, а настрій помітно покращиться. Щоб побачити та закріпити ефект, рекомендується пройти курс із 14-16 ванн, які необхідно приймати по 8-12 хвилин через день. На літр води потрібно розчинити 1-2 грами солі», – радить виробник.

Чимало людей страждають на хвороби жовчних шляхів та жовчного міхура. У таких випадках може бути рекомендованим вживання водного розчину солі «Барбара».

«Він дозволяє ефективно нормалізувати жовчовиділення, обмін речовин. А ще цей розчин активно стимулює сечовипускання, у такий спосіб виводячи зайву рідину з організму. Сіль «Барбара» може сприяти схудненню, що особливо актуально для тих, хто страждає на зайву вагу», – розповідають у компанії.

Крім того, як наголошують представники компанії-виробника, прийом солі «Барбара» може допомогти при захворюваннях опорно-рухового апарату. За їхніми словами, якщо дідусь чи бабуся страждають на болі в суглобах, такий розчин може полегшити симптоми та подарувати можливість насолоджуватись прогулянками у колі найрідніших.

Тож саме час впустити силу природи у своє життя! Адже трускавецька сіль «Барбара» – це перевірений часом український продукт, який має унікальний склад та властивості.

«Вона підходить навіть діабетикам. Тож піклуйтесь про себе та своїх близьких, щоб життя тішило лише приємними моментами», – зазначають у компанії.

Купити сіль «Барбара» можна швидко та зручно на офіційному сайті або у найближчій аптеці.



*Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.