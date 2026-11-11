Зараз священник служить у Брянській єпархії РПЦ

Священнику Російської православної церкви, який народився на Тернопільщині та має громадянство України, оголосили підозру через допомогу державі-агресору та забезпечення ворожого війська. Про це повідомило управління СБУ в Чернігівській області.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За даними слідства, 49-річний священник РПЦ зараз служить у Брянській єпархії. Він також очолює відділ взаємодії з Головним управлінням МНС Росії у Брянській області. За даними єпархії РПЦ, йдеться про ієрея Іоана Вихованця, який також є настоятелем храму ікони Божої матері «Неопалима Купина».

Правоохоронці СБУ під час моніторингу соціальних мереж встановили, що священнослужитель регулярно забезпечує російські війська різноманітними речами, їздить до частин на позиції та підтримує військову агресію проти України. Під час таких візитів священник передає продукти, побутові речі, канцелярські товари, електронну техніку. Серед речей є також маскувальні сітки, балаклави, бандани та інші елементи військового спорядження. Одного разу підозрюваний привіз і передав засоби для обслуговування обладнання військових кораблів.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За свою діяльність священнослужитель отримав низку відзнак від представників російських військових формувань. Зокрема, його нагородили медалями «Участнику СВО», «За помощь фронту» та «Защитнику Курской области».

За матеріалами слідства, Іоан Вихованець не приховував своєї підтримки армії РФ. Він регулярно публікував суперечливі дописи у своїх соціальних мережах. На оприлюднених відеозаписах зафіксовано, як він проводить релігійні обряди під час передачі допомоги російським військовим та висловлює підтримку державі-агресору.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили священнику РПЦ про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Після завершення розслідування справу передадуть до суду. Якщо його вину доведуть, то священнослужителя подадуть у розшук для подальшого затримання.

За даними сайту Брянського кафедрального собору святої Трійці, Іоан Вихованець народився 9 жовтня 1977 року у селі Комарин Кременецького району. Отримав освіту в Почаївській духовній семінарії. У 1999 році його прийняли до Брянського єпархіального управління РПЦ. У 2000-му його висвятили у сан диякона, а згодом у сан священника. Має дружину та трьох дітей – 27-річного сина, а також 24-річну та 14-річну доньок.