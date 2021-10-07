«Таксі до моргу». Історія одного хворого на Covid-19 у фото
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Львів’янин Роман Левчик разом із хворим на Covid-19 батьком 13 днів перебував у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги. На своїй сторінці в Instagram Роман Левчик упродовж двох тижнів показував історію лікування батька, зокрема, описував умови перебування в медзакладі, а також процедури та вартість лікування.
Фото з Instagram/Roman Levchyk
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