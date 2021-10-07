Львів’янин Роман Левчик разом із хворим на Covid-19 батьком 13 днів перебував у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги. На своїй сторінці в Instagram Роман Левчик упродовж двох тижнів показував історію лікування батька, зокрема, описував умови перебування в медзакладі, а також процедури та вартість лікування. Фото з Instagram/Roman Levchyk

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter