У телеведучої Лариси Волошиної діагностували рак

Телеведуча суспільного телеканалу «UA: Крим» і психологиня Лариса Волошина просить допомогти їй зібрати гроші на лікування онкології. Про це вона написала у своєму Facebook.

«Мені діагностували онкологію. Інститут раку ставить четверту стадію, але ізраїльські лікарі мають геть інший обнадійливий прогноз. Почуваюся по-різному, страху нема, відчаю теж. Я прекрасно усвідомлюю ризики, може тому не впадаю в істерику. Ніколи не сприймала негаразди як належне. Тож, спротив – то єдина можлива для мене реакція в даній ситуації. Поки нічого не знаю про свої шанси, але точно знаю, що маю спробувати», – написала Лариса Волошина.

За її словами, на перший етап лікування, що триватиме близько пів року, потрібно 430 тисяч гривень.

Лариса Волошина – телеведуча програми «Тема дня» та токшоу «Coming Out з Ларисою Волошиною» на телеканалі «UA: Крим». Також вона працювала на телеканалі АТР, дописує в газету День, практикуюча психологиня і кримська активістка. У 2014 році після російської анексії Криму Лариса Волошина залишила півострів через кримінальне переслідування з боку російських спецслужб.

Допомогти Ларисі Волишиній можна за рахунками:

Райффайзен: 5375 9800 6038 1042;

ПриватБанк: (UAH) 5169 3600 0359 2254, Волошина Лариса Анатоліївна;

(USD) 5169 3600 1070 9651 (IBAN: UA063052990000026203902047507) VOLOSHYNA LARYSA;

(EUR) 4731 1856 0833 2463 (IBAN: UA973052990000026209644168061) VOLOSHYNA LARYSA.