Акціонерне товариство «Тернопільгаз» увійшло до державної групи «Нафтогаз». Загалом обласне підприємство охоплювало 200 тисяч споживачів та 3 тисячі юридичних осіб. В «Нафтогаз» зазначили, що для людей, які раніше обслуговувалися в підприємстві, нічого не зміниться. Особові рахунки, тарифи та реквізити для оплати залишаться такі ж, як і раніше.

Про перехід АТ «Тернопільгаз» в групу «Нафтогазу» повідомили на офіційній сторінці в Facebook. Раніше тернопільське підприємство входило до групи «облгазів Фірташа». Воно стало останнім на заході України, яке перейшло під управління групи «Нафтогаз». Відтепер під управлінням державної компанії знаходиться 23 облгази.

В «Нафтогаз» також зазначили, що для споживачів Тернопільщини нічого не зміниться. «Звертаємо увагу, що особові рахунки клієнтів, тариф на розподіл і реквізити для оплати послуг для жителів Тернопільщини залишаються незмінними», – йдеться в повідомленні «Нафтогаз» в понеділок, 4 грудня.

До складу групи поки що не увійшли Одеська і Полтавська області, а також чотири повністю чи частково окуповані регіони: Херсонська і Луганська області, Крим та Севастополь.

Додамо, що раніше в управління державної компанії «Нафтогаз» увійшли три облгази, які належали бізнесмену Дмитру Фірташу – «Рівнегаз», «Запоріжгаз» та «Чернівцігаз».