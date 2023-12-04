«Тернопільгаз» увійшов під контроль державної групи «Нафтогазу»
Це остання газове підприємство на заході країни, яке ще не було підконтрольне «Нафтогазу»
Акціонерне товариство «Тернопільгаз» увійшло до державної групи «Нафтогаз». Загалом обласне підприємство охоплювало 200 тисяч споживачів та 3 тисячі юридичних осіб. В «Нафтогаз» зазначили, що для людей, які раніше обслуговувалися в підприємстві, нічого не зміниться. Особові рахунки, тарифи та реквізити для оплати залишаться такі ж, як і раніше.
Про перехід АТ «Тернопільгаз» в групу «Нафтогазу» повідомили на офіційній сторінці в Facebook. Раніше тернопільське підприємство входило до групи «облгазів Фірташа». Воно стало останнім на заході України, яке перейшло під управління групи «Нафтогаз». Відтепер під управлінням державної компанії знаходиться 23 облгази.
В «Нафтогаз» також зазначили, що для споживачів Тернопільщини нічого не зміниться. «Звертаємо увагу, що особові рахунки клієнтів, тариф на розподіл і реквізити для оплати послуг для жителів Тернопільщини залишаються незмінними», – йдеться в повідомленні «Нафтогаз» в понеділок, 4 грудня.
До складу групи поки що не увійшли Одеська і Полтавська області, а також чотири повністю чи частково окуповані регіони: Херсонська і Луганська області, Крим та Севастополь.
Додамо, що раніше в управління державної компанії «Нафтогаз» увійшли три облгази, які належали бізнесмену Дмитру Фірташу – «Рівнегаз», «Запоріжгаз» та «Чернівцігаз».