Середня пенсія в Україні після щорічної індексації зросла до 7236 грн, однак у західних областях виплати залишаються одними з найнижчих. Зокрема, найменшу середню пенсію зафіксували на Тернопільщині – 5612 грн, що суттєво нижче загальноукраїнського показника. Про це повідомив Опендатабот.

Після індексації пенсії в Україні підвищилися на 14% у порівнянні з минулим роком. Водночас майже кожен четвертий пенсіонер досі отримує близько 3500 грн на місяць. Частка таких людей зменшилася – з 36% до 28%, проте проблема низьких виплат залишається актуальною.

Найбільша кількість пенсіонерів – 36% або 3,66 млн осіб – отримує від 5 до 10 тис. грн. У середньому це 6686 грн на місяць. Зростає і частка тих, хто має пенсії понад 10 тис. грн – нині це 19% (1,86 млн осіб), а середня виплата в цій групі становить 16,5 тис. грн.

Водночас зменшується кількість людей із пенсіями від 4 до 5 тис. грн – зараз це 17% (1,74 млн осіб), тоді як торік було близько 20%.

Найвищі пенсії отримують у Києві – в середньому 9864 грн. Загалом лише у восьми регіонах України виплати дотягують до середнього рівня або перевищують його. Водночас найбільше зростання пенсій за рік зафіксували на Рівненщині (+22%) та Житомирщині (+20%).

Кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати – це близько 2,8 млн людей. Їхня середня пенсія вища і становить приблизно 7,9 тисячі гривень.

Загалом в Україні нині налічується 10,05 млн пенсіонерів. За перші три місяці 2026 року їх стало менше на 116 тисяч. У середньому країна щороку втрачає близько 170 тисяч пенсіонерів. Від початку повномасштабної війни ця кількість скоротилася на 740 тисяч.