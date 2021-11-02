Дівчина була одягнута в куртку та штани синього кольору

Тернопільська поліція оголосила в розшук 15-річну дівчину, яка вже два дні не виходить на зв'язок із родичами. Відомо, що 15-річна Олександра Братусь близько 11:00 неділі, 31 жовтня, вийшла із дому у селі Хмелівка неподалік Теребовлі і досі не повернулася.

Дівчина була одягнута в чорну кофту, штани синього кольору, фіолетові кросівки, куртку синього кольору.

«Третій відділ поліції (м.Теребовля) Тернопільського райуправління поліції встановлює місце перебування неповнолітньої громадянка Братусь Олександри Олександрівни, 13.04.2006 року народження, жительки с.Хмелівка, Микулинецької територіальної громади. Дівчина 31 жовтня близько 11:00 вийшла з дому, та по теперішній час її місце перебування невідоме», – повідомляють в поліції Теребовлянщини.