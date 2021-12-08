Чоловік проживав в селі під Теребовлею сам

На Тернопільщині поліція розшукує 44-річного чоловіка з Теребовлянського району. Він пропав шість днів тому і досі на про його місцеперебування нічого не відомо.

Про те, що мешканець села Сущин Василь Луців зник і вже шість днів не виходить на зв'язок, правоохоронців повідомили родичі чоловіка. Вони розповіли, що їхній родич жив сам. На третій день рідні чоловіка забили на сполох і звернулися за допомогою до поліцейських.