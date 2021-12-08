Тернопільська поліція розшукує зниклого шість днів тому 44-річного чоловіка
Чоловік шість днів не виходить на зв'язок з рідними
На Тернопільщині поліція розшукує 44-річного чоловіка з Теребовлянського району. Він пропав шість днів тому і досі на про його місцеперебування нічого не відомо.
Про те, що мешканець села Сущин Василь Луців зник і вже шість днів не виходить на зв'язок, правоохоронців повідомили родичі чоловіка. Вони розповіли, що їхній родич жив сам. На третій день рідні чоловіка забили на сполох і звернулися за допомогою до поліцейських.
«3 грудня чоловік вийшов з дому та не повернувся. Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури. Був одягнений в куртку військового зразка, кофту чорного кольору з капюшоном та штани темного кольору», — розповідають у поліції Тернопільщини.
Правоохоронці та рідні просять відгукнутися усіх, кому відома інформація про місцеперебування Василя Луціва і зателефонувати на лінію «102».