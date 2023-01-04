Внаслідок обстрілу вокзалу в Краматорську загинула 61 людина

Мешканець Тернополя відбувся умовним терміном за коментар з проросійською пропагандою. У квітні минулого року чоловік у Facebook виправдовував російських військових за обстріл вокзала в Краматорську, де загинула 61 людина. Зокрема, він писав, що росіяни начебто не мають на озброєнні ракет «Точка-У», якими вдарили по вокзалу. Це популярний міф, який часто поширювали прокремлівські блогери та ЗМІ, аби звинуватити українців у обстрілах власних територій. За цей коментар чоловіка судили. Оскільки він уклав угоду про визнання винуватості, суд звільнив його від основного покарання, обмежившись роком іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, коментар під публікацією про обстріл вокзалу в Краматорську Сергій Зудов залишив 15 квітня. «Лупили з ракетних комплексів «Точка-У», вони лише в ЗСУ на озброєнні, в Росії «Іскандери». Не хочеться звичайно вірити, але...», – написав чоловік.

Далі у обговоренні він відстоював думку, що ситуацію повинні промоніторити незалежні європейські експерти, які точно встановлять, хто саме обстріляв вокзал. Один з користувачів у цьому обговоренні пригрозив чоловікові розслідуванням СБУ, але чи саме він звернувся до правоохоронних органів – невідомо.

25 листопада обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Пом'якшуючою обставиною стало каяття чоловіка, те, що він ніколи не був судимий, а ще його інвалідність. Водночас обтяжуючих обставин суд не знайшов.

Суддя Лілія Делікатна затвердила угоду і визнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 436-2 ККУ (поширення матеріалів з виправданням збройної агресії Росії проти України). Водночас його звільнили від основного покарання, призначивши лише рік умовно. За проведені експертизи чоловік повинен сплатити понад 7 тис. грн.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. Водночас, судячи з того, що обвинувачений та прокурор уклали угоду, імовірно, апеляцію подавати ніхто не буде.

Нагадаємо, вокзал у Краматорську росіяни обстріляли 8 квітня. Внаслідок ракетного удару, завданого ракетами «Точка У», загинула 61 людина, а ще 121 отримали поранення різного ступеню важкості. За місяць після обстрілу експертиза СБУ підтвердила, що обстріл був з боку окупованої території Донецької області. За інформацією СБУ, декілька комплексів із «Точкою У» розміщені на окупованих територіях Донбасу, окупанти використовують їх уже протягом восьми років.