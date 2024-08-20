В помешканні тернополянин влаштував гармидер

Тернопільський міськрайонний визнав винним тернополянина, який інсценував пограбування своєї квартири. Чоловік влаштував псевдо-крадіжку для того, щоб не віддавати борг знайомим. В помешканні обвинувачений порозкидав речі, ніби хтось копирсався в них, викликав поліцію і заявив, що в нього викрали гроші. Про те під час слідства з’ясувалося, що чоловік сам влаштував крадіжку. Суд призначив йому рік умовного покарання.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений Володимир Стельмах позичив в своїх трьох родичів та друзів гроші в сумі понад 122 тис. грн. Чоловіки усно домовилися, що він поверне їм гроші у зазначений термін.

Однак тернополянин, розуміючи, що найближчим часом потрібно буде повернути гроші, але не маючи реальної змоги це зробити, придумав пограбувати свою квартиру і сказати, що ці гроші в нього викрали.

«5 квітня приблизно о 13:00 обвинувачений імітував безлад і порозкидав речі у квартирі для того, щоб створити штучні докази для підтвердження крадіжки. Через 40 хвилин чоловік зателефонував в поліцію і завідомо неправдиво повідомив про таємне проникнення та викрадення невідомою особою в нього грошей. Зокрема він зазначив, що в нього викрали 39 тис. грн та 4600 доларів, які, ніби-то він мав віддати в якості боргу», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 5 серпня.

Правоохоронці виїхали на місце вдаваної крадіжки і порушили кримінальне провадження в ЄРДР. Однак під час розслідування, з’ясували, що чоловік сказав неправду для того, щоб не віддавати борг друзям.

В суді прокурор просив призначити обвинуваченому Володимиру Стельмаху остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки, звільнивши обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк.

Обвинувачений в суді свою провину визнав повністю і щиро розкаявся. Чоловік розповів, що він дійсно мав борг перед знайомими і для того, щоб його не повертати, зімітував вчинення крадіжки в своїй квартирі. Насправді жодного викрадення грошей за місцем його проживання не було.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Петро Гуменний визнав його винним і призначив покарання у виді одного року умовного відбування терміну. Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом 30 днів з дня його проголошення.