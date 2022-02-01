Раніше Микола Грицайчук був заступником командира 80-ї десантно-штурмової бригади з озброєння

Управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони Львівської міськради очолив колишній заступник командира 80-ї десантно-штурмової бригади з озброєння, підполковник Микола Грицайчук.

Як повідомили в прес-службі мерії, упродовж тижня Микола Грицайчук працював позаштатним радником міського голови з питань територіальної оборони та цивільного захисту населення, а тепер призначений начальником управління.

«Пан Грицайчук – надзвичайно кваліфікована людина, з досвідом роботи у Збройних Силах України. Коли ми почали перезавантаження нашого управління з надзвичайних ситуацій, то зрозуміли, що нам конче потрібна людина саме військова. Після особистого знайомства я зрозумів, що пан Микола саме той кандидат. Він знає що таке війна не зі слів чи книжок. Адже здобув неоціненний досвід, який сьогодні зможе використати для безпеки нашої громади», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Про таке призначення схвально відгукнувся командир територіальної оборони Львівщини Валерій Курко.

Микола Грицайчук упродовж 2004-2018 років перебував на військовій службі у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді на різних посадах – від командира взводу до заступника командира військової частини з озброєння. За час російсько-української війни брав безпосередню участь у боях за місто Слов’янськ, рейді 80 бригади в Луганський аеропорт та боях навколо летовища. Двічі поранений.

За військову службу нагороджений державними нагородами, зокрема орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.