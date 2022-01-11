Валерій Курко був командиром третього батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та брав участь в обороні Донецького аеропорту

Командиром територіальної оборони на Львівщині призначили екс-комбата 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, підполковника Валерія Курка. Відповідний указ підписав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

«Призначити підполковника Валерія Курка, командира навчального батальйону 199 навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, командиром кадру 103 Окремої бригади територіальної оборони регіонального управління сил територіальної оборони «Захід», – йдеться у наказі.

Валерій Курко був командиром третього батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та брав участь в обороні Донецького аеропорту.

У Львівській ОДА закликали мешканців області записуватися до сил територіальної оборони, вступивши на військову службу за контрактом у резерві. Для цього громадянам України потрібно мати від 18 до 57 років та звернутися до районного центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) за місцем реєстрації, де підкажуть усі подальші кроки.

1 січня 2022 року в Україні набув чинності закон України «Про основи національного спротиву». Важливою його складовою є територіальна оборона, рух опору та підготовка громадян України до національного спротиву. Цього ж дня указом президента командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ призначено 50-річного бригадного генерала Юрія Галушкіна.