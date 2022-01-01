Юрій Галушкін досі був заступником головного інспектора Міноборони

Президент України Володимир Зеленський призначив 50-річного бригадного генерала Юрія Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Відповідний указ від 1 січня оприлюднений на сайті глави держави.

«Призначити Галушкіна Юрія Алімовича Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України», – йдеться у тексті указу.

Юрій Галушкін – учасник війни на сході України, у 2014-2015 роках виконував обов'язки командувача Високомобільних десантних військ. Після того, як ВДВ стали окремим родом військ, був призначений заступником командувача.

З грудня 2019 року Юрій Галушкін був головним інспектором Міноборони, а з середини 2020 – заступником головного інспектора. 5 грудня 2020 року указом президента України йому присвоєно звання бригадного генерала.