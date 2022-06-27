У найскладніших операціях задіяні військовослужбовці 10 загону спеціального призначення під назвою «Шаман»

Російські нафтопереробні заводи, склади боєприпасів і комунікаційні мережі були «таємниче саботовані» через роботу українського спецназу. До такого висновку дійшли журналісти британської газети The Times після розмови з офіцером української розвідки та двома 25-річними сержантами підрозділу ССО, пише «Українська правда».

Посилаючись на офіцера ГУР газета пише, що цих військовослужбовців посилають виконувати найскладніші завдання, тому що «вони найкращі та найсміливіші». Український спецназ нібито доставляють на територію держави-терориста Росії вночі гелікоптерами, які летять низько над землею.

У цих операціях задіяні військовослужбовці 10 загону спеціального призначення під назвою «Шаман». Військовослужбовці із цього загону мають навички у дайвінгу, парашутному спорті та альпінізмі, а також вони воювали разом із британськими та американськими військами в Афганістані.

«Росіяни так і не спроможні збагнути, як це (диверсія) стається, вони не можуть повірити, що ми можемо бути там (на території РФ)», – поділився спецпризначенець із позивним «Красень».

Самі бійці не назвали мети таких прихованих операцій у російському тилу, але журналісти зробили висновок, що вибухи на нафтопереробних заводах, складах боєприпасів в Росії, ймовірно, пов'язані з роботою українського спецназу.

«Це штурмово-розвідувальний підрозділ української військової розвідки, до якого приймаються лише ті чоловіки, які проходять найвиснажливіші випробування на витривалість та вміння виживати», – йдеться у матеріалі видання.

Ці бійці займаються також навчанням й інструктажем новобранців, передусім у вишколах з військової тактики. Мобілізовані часто мають високий бойовий дух, але їм бракує належного спорядження й зброї, тож спецназ бере на себе їхню підготовку з виживання на полі бою.

Обидва бійці в розмові з журналістами подякували західним партнерам за надане озброєння, техніку й спорядження, але додають, що попри все озброєння й техніки бракує через високу інтенсивність бойових дій. Передусім бракує військового автотранспорту, важкої бронетехніки й NLAW.