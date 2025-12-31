Тільки зробите гірше: що ніколи не можна класти в годівницю для птахів
До теми
Якщо взимку ви вирішили підгодовувати пернатих, важливо не лише знати, що корисно для птахів, але й пам’ятати чого категорично не варто класти в годівницю. Неправильна їжа може серйозно нашкодити їхньому здоров’ю. УНІАН розповідає, які продукти шкідливі для птахів.
Що не варто класти в годівницю?
Ось перелік продуктів, які не можна давати птахам:
- Хліб, печиво та інші вироби з тіста. Для птахів така їжа не містить ніяких корисних речовин. А хліб навіть може вбити пернатих, якщо забродить в шлунку.
- Смажені та солоні продукти, солодощі та гостру їжу. Така їжа не притаманна для птахів, та може нашкодити здоров’ю.
- Зіпсоване та запліснявіле зерно та горіхи. Ці продукти лише нашкодять птахам, адже вони зіпсовані.
- Пшоно (очищене просо). В ній відсутні корисні для птахів речовини.
- Варена крупа. Будь-яка варена крупа швидко замерзне на вулиці, і птахи просто не зможуть її розклювати.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter