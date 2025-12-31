Якщо взимку ви вирішили підгодовувати пернатих, важливо не лише знати, що корисно для птахів, але й пам’ятати чого категорично не варто класти в годівницю. Неправильна їжа може серйозно нашкодити їхньому здоров’ю. УНІАН розповідає, які продукти шкідливі для птахів.

Що не варто класти в годівницю?

Ось перелік продуктів, які не можна давати птахам: