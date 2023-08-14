Олександр Сенченко обіймав посаду в.о. посла у Вірменії з 2012 року

У Вірменії загинув тимчасово повірений України Олександр Сенченко. Дипломат потонув в озері Севан, повідомила у понеділок, 14 серпня, «Європейська правда» із посиланням на міністерство закордонних справ.

Трагедія сталась у неділю, 13 серпня, на найбільшому озері Кавказу Севан, яке розташоване у Вірменії. За даними вірменських ЗМІ, які посилаються на МВС Вірменії, виконувач обов'язків посла потонув приблизно за 25 м від берегової лінії.

«Рятувальники підпливли до ділянки озера, витягли чоловіка з глибини приблизно 1,5 м і доправили на берег на моторному човні. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка», – повідомили вірменські ЗМІ.

У прес-службі МЗС підтвердили смерть дипломата та висловили співчуття рідним та близьким померлого. «Міністерство закордонних справ України з глибоким сумом сповіщає про трагічну смерть 13 серпня 2023 року досвідченого і висококваліфікованого дипломата, тимчасового повіреного у справах України в Республіці Вірменія Олександра Анатолійовича Сенченка», – повідомили у прес-службі МЗС.

Зазначимо, Олександр Сенченко очолював дипломатичну місію у Вірменії з 2012 року. В МЗС дипломат почав працювати у 2003 році.