Тіло потопельника передали працівникам поліції

У неділю, 13 серпня, у ставку на Львівщині втопився 67-річний чоловік. Про це повідомили на Facebook-сторінці Центральної рятувально-водолазної служби у Львівській області.

Зазначається, що водолази діставали тіло 67-річного потопельника з приватного ставка в селі Бунів Яворівського району. Чоловік був місцевим мешканцем.

Як розповіли у коментарі ZAXID.NET у рятувально-водолазній службі, про потопельника їх одночасно повідомили поліція та ДСНС. Пошуки тіла тривали недовго.

«Буквально кілька хвилин шукали. Ставок неглибокий, але посеред ставка є рів глибиною до 2,5 метів», – зазначили у рятувально-водолазній службі.

У рятувально-водолазній службі додали, що ставок не призначений для купання, а лише для розведення риби. Тіло потопельника передали працівникам поліції.