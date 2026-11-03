Виправити ситуацію допоможе звичайна рослинна олія

Домашні пельмені можуть розкриватися під час варіння, через що начинка випадає, а бульйон стає каламутним. Одна з причин такої проблеми – недостатньо еластичне тісто, яке легко тріскається під час ліплення та не витримує кипіння води. Виправити ситуацію допоможе звичайна рослинна олія. ТСН розповідає, як олія допоможе зробити тісто еластичнішим.

Навіщо додавати олію в тісто для пельменів?

Олія робить тісто еластичнішим і допомагає уникнути надмірної сухості, через яку краї можуть тріскатися під час ліплення. Проте сама олія не гарантує, що пельмені не розваряться – важливо дотримуватися пропорцій, добре вимісити тісто та надійно зліпити краї.

Для приготування тіста вам знадобляться 500 г борошна, приблизно 220–250 мл води, одне яйце, половина чайної ложки солі та 1 столова ложка соняшникової олії.

Також не розкачуйте тісто надто тонко: воно має бути достатньо міцним, щоб утримувати начинку. Не кладіть забагато фаршу, через це краї складніше з’єднати, а оболонка сильніше натягується.

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