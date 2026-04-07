Тісто для паски може не підійматися навіть за дотримання рецепта – проблема зазвичай криється у простих помилках, які можна виправити, якщо вчасно знайти причину. «Вікна» розповідають, чому ж тісто на паску не підіймається.

Найчастіше проблема пов’язана з порушенням базових умов для роботи дріжджів:

Термін придатності дріжджів. Якщо він збіг або наближається до свого завершення, то це могло вплинути й на тісто.

Вид дріжджів. Важливо розуміти, що деякі види дріжджів просто потребуються більше часу для того, щоб збільшитись в розмірах. Наприклад, іноді сухі дріжджі можуть рости вдвічі повільніше, ніж свіжі.

Якість борошна. Деякі сорти можуть мати низькі показники клейковини, або ж містити протигрибкові домішки, які виробники іноді додають у свій продукт. У такому разі краще замінити борошно на іншу марку та спробувати приготувати тісто ще раз.

Кількість солі. Для балансу в солодку випічку потрібно додавати сіль. Однак велика її кількість може не лише змінити смак, але й зупинити ріст тіста. Додавайте сіль на початку приготування тіста, і замішуйте її одразу з борошном, а не рідкими інгредієнтами.

Кількість цукру. Іноді може здаватись, що чим більше цукру у випічці, тим буде ліпше. Але це не так, тому не варто відходити від запропонованих у рецепті пропорцій. Надмірна кількість цукру теж може зупинити ріст тіста, оскільки дріжджі перенаситяться.

Кількість борошна. Якщо у процесі замішування тіста додати забагато борошна, то це зробить суміш практично гумовою. Тому краще слідкувати за балансом.

Температура молока. Молоко для опари має бути теплим. Якщо його перегріти, воно може нейтралізувати дріжджі, і після цього тісто не буде рости.