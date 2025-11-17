На Закарпатті побудують новий об'єкт децентралізованої генерації

Компанія Power One (ТзОВ «Пауер 1») , що входить до групи Dragon Capital українсько-чеського бізнесмена Томаша Фіали, уклала з Європейським банком реконструкції та розвитку кредитну угоду на 22,3 млн євро для будівництва комплексу децентралізованої генерації потужністю 68 МВт у Закарпатській області. Про це повідомила пресслужба

Йдеться про перший в Україні масштабний енергетичний комплекс, що об’єднає газопоршневі установки (36,8 МВт) та системи накопичення енергії (31,5 МВт) в єдину систему. Такий підхід підвищить гнучкість та стабільність української енергомережі, дозволяючи швидко реагувати на пікові навантаження та аварійні ситуації, зазначили у Dragon Capital.

У повідомленні наголошене, що об’єкти генерації будуть розміщені на кількох майданчиках до 10 МВт кожен задля зменшення ризиків руйнування.

«Це важливий крок до енергетичної безпеки регіонів та інтеграції України до європейської мережі ENTSO-E», – процитувала пресова служба засновника Dragon Capital Томаша Фіалу.

Реалізація проєкту сприятиме зменшенню енергозалежності, зміцненню локальної енергетичної інфраструктури та забезпеченню стабільного електропостачання для бізнесу і критичних об’єктів, переконані в інвестгрупі.

Також проєкт додатково отримає 3 млн євро грантового фінансування з фонду EBRD Crisis Response Special Fund, який підтримується урядом Норвегії.

Згідно з даними платформи YouControl, ТзОВ «Пауер 1» має статутний капітал 768 млн грн, його засновником є кіпрська фірма «Баноран Холдінгс Лімітед». Бенефіціарами є українсько-чеський мільярдер, засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала з родиною та бізнесовими партнерами, зокрема серед власників є керуючий директор Іво Сухі.

На «Пауер 1» записані кілька земельних ділянок (загальна площа понад 8 га) на Закарпатті (у Хустському і Берегівському районах) та на Львівщині (у Львові і поблизу села Поріччя у Івано-Франківській селищній територіальній громаді).

Як пише «Forbes Україна», Power One – енергетична ініціатива, що формує диверсифікований портфель обʼєктів розподіленої генерації в Україні, поєднуючи маневрову газову генерацію, системи накопичення енергії та відновлювану енергетику. Управління проєктами здійснюється спільно з компанією «Неджен», що належить колишньому СЕО «Укренерго» Володимиру Кудрицькому та ексчлену правління «Укренерго» Андрію Немировському. Dragon Capital, якому належить 100% Power One, виступає як фінансовий партнер, а компанія «Неджен» Кудрицького – операційний.