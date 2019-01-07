Томос про автокефалію не повертатимуть на «допідписання» у Стамбул

Директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури Андрій Юраш спростував інформацію про те, що томос про автокефалію Православної української Церкви через два дні відвезуть назад до Стамбула, щоб його підписали усі єпископи, які приїдуть на засідання Синоду.

Інформацію про повернення томосу до Стамбула у понеділок, 7 січня розповсюдила Релігійно-інформаційна служба України, посилаючись на слова того ж таки Андрія Юраша.

«Томос, який сьогодні представили у Софії Київській, сьогодні ж перенесуть до храму «Теплої Софії», де його зможуть побачити усі бажаючі щодня з 8:00 до 18:00. Доступ до документу буде вільний. Через два дні у Стамбулі відбудеться Синод Вселенського патріархату. Усі єпископи, які прибудуть на цей Синод, поставлять свої підписи під томосом. Наразі стоїть підпис тільки Патріарха Варфоломія. Після цього сувій томосу навіки повернеться в Україну», - зазначив він.

Однак в ефірі ТСН Андрій Юраш спростував цю інформацію. За його словами, томос вже є легітимним і не потребує жодних підписань, то ж надалі він зберігатиметься у Києві.

Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. Згідно з цим документом, Вселенський патріархат проголошує створену в межах України автокефальну Церкву своєю духовною донькою з кафедрою у Києві.

Раніше, 20 грудня парламент ухвалив закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату в своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).

Зокрема, депутати внесли зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій. Ці зміни передбачають, що релігійна організація, яка входить в структуру релігійної організації з центром в державі, що вчинила військову агресію проти України і тимчасово окупувала її територію, зобов'язана в назві відображати належність до такої релігійної організації за межами країни.

Така релігійна організація в Україні буде зобов'язана у своїй статутній назві повністю вказувати назву тієї організації, частиною якої вона є, і центр якої розташований за межами України, з допустимим додаванням слів «в Україні».