Є й класичні стимулятори та рослини-антидепресанти

У наш час покращення психологічного здоров'я дуже важливо, особливо під час війни. Багато людей перебувають у пригніченому стані, і на допомогу приходить природа. Лікарські рослини проти депресії вирощували ще римляни, вони мали цілі сади «спокою», куди можна було приходити і відволіктися від свого горя чи туги. Які рослини дозволяють покращити ментальне здоров’я, розповідає AgroMarket.

Є чимало досліджень, які показують, як робота в саду, споглядання квітів, шум води допомагають людині набути рівноваги, зменшити стан тривожності та апатії. Книжка «Садотерапія» справила справжній фурор і не лише у нас. Простими словами авторка книги Сью Стюарт Сміт розповідає, як прибрати бур'яни з голови і як знайти душевну рівновагу завдяки роботі з рослинами.

В Україні зараз діє великий проект «Сади перемоги», який дозволяє людям реалізувати свої ідеї у сфері сільського господарства, зайнятися корисною справою, відчути себе потрібними та відволіктися від сумних думок. У проекті надають фінансову та консультаційну підтримку всім, хто хоче займатися вирощуванням овочів та фруктів. Сама ідея прийшла ще з часів Другої світової війни, коли був дуже гострий дефіцит продуктів.

Рослини-антидепресанти для саду

Найпростіший спосіб зайнятися садотерапією – посадити на ділянці лікувальні трави-антидепресанти. У вас для цього не обов'язково має бути власний сад. Багато рослин можна вирощувати в кашпо на балконі або на клумбі біля багатоповерхівки.

Що можна посадити:

звіробій;

валеріана;

глід;

пустирник;

лаванда;

м’ята;

меліса;

ромашка;

шафран.

Сам процес вирощування має сприятливий ефект, а з самих рослин можна готувати смачний чай та заспокійливі настоянки. Багато з перелічених вище квітів входять до складу лікувальних препаратів від депресії та душевних розладів.

Лікарські рослини проти депресії мають лікувальні властивості, але водночас не можна ними зловживати та використовувати їх настоянки без рекомендації лікаря. У складних випадках обов'язково потрібна консультація лікаря. Депресію в жодному разі не можна пускати на самоплив, а в тяжких випадках – займатися самолікуванням. Садотерапія – це додатковий спосіб її лікування та розвантаження психологічного стану.

Рослини, що покращують настрій

Рослини-антидепресанти у кожного можуть бути свої. Наприклад, рослина з дитинства, яка викликає у вас тільки позитивні спогади та емоції, або ж рослина, про яку ви завжди мріяли.

Є й класичні стимулятори та рослини-антидепресанти. Наприклад, усім відома лаванда. Її аромат здатний заспокоїти збуджену нервову систему. Лимонник китайський менш відомий, але не менш корисний. Склянка чаю з ягід лимонника допоможе зняти втому та підняти настрій. Гінко Білоба має як розкішний декоративний вигляд, так і багато лікувальних властивостей. Складає основу багатьох заспокійливих засобів, до того ж це природний антиоксидант. Рослина підвищує імунітет та покращує сон.

Якщо ж підходити до рослин з боку кольорової гами, то варто звернути увагу на рослини з жовтими, помаранчевими квітами. Саме помаранчевий колір вважається позитивним і здатним покращити настрій. Його можна розбавляти з білим та сріблястим. Це соняшники, ромашки, жовті троянди. З кімнатних рослин чудово справляються із завданням спатифілум, герань, орхідеї.

Процес посадки будь-якого куща матиме позитивний ефект. Якщо ж розглядати рослини для чаю або тоніка, то це безперечно лаванда, лимонник китайський, м'ята, меліса, валеріана, женьшень, звіробій, ромашка. Найбільш корисні серед цих рослин звіробій та женьшень. Вони відносяться до адаптогенів, які здатні допомогти організму впоратися з психологічними та фізичними навантаженнями, а також підвищують фізичну активність. Їх часто використовують при лікуванні депресії середньої тяжкості.