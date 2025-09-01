Для закруток підходять не всі види томатів

Не всі помідори однаково добре підходять для консервації. Великоплідні сорти, хоч і смачні, часто не вміщуються у стандартні банки. З іншого боку, дрібноплідні коктейльні томати, вагою 20-50 г, зручні для консервування, але їхній смак у маринованому вигляді припадає до душі не всім. Які сорти найкраще підходять для закруток, пише «Флористікс».

«Тайлер»

Тепличний гібрид із плодами круглої форми та насиченого червоного кольору. В середньому плоди важать 100-180 г, що робить їх придатними для консервації. На одній китиці формується до 9 плодів, при цьому стебла добре витримують їхню вагу. Гібрид універсального призначення: підходить і для свіжого вживання, і для переробки.

«Абелус»

Стійкий до хвороб і перепадів температур гібрид із короткими міжвузлями. Підходить як для плівкових, так і для скляних або полікарбонатних теплиць. Формує до 8 китиць, плоди круглі, червоні, масою 140-160 г. Добре зав’язується навіть у несприятливих умовах. Може використовуватись у свіжому вигляді, для консервації чи переробки.

KS1430 і KS3819

Номерні гібриди від компанії «Кітано»: перший має жовті плоди, другий – червоні. Обидва формують щільні, однорідні за розміром сливоподібні плоди масою 100-120 г. Гібриди компактні, з короткими міжвузлями, високоврожайні. Поєднання жовтих і червоних плодів виглядає особливо привабливо у банках.

«Толстой»

Відомий індетермінантний гібрид із тривалою популярністю серед городників. Формує до 10 червоних плодів на китиці, масою 80-100 г. Має привабливу розсаду, хорошу врожайність та доступну ціну на насіння. Плоди злегка витягнуті, універсальні за призначенням.