Серед громад-лідерів з туристичного збору Львівщини щороку є Трускавецька

Туристичний збір на Львівщині у 2024 році встановив новий рекорд – 47,1 млн грн. Про це повідомили в обласному управлінні туризму та курортів. Також там назвали громади, які отримали найбільший турзбір за минулий рік.

Для порівняння у попередні воєнні роки сума туристичного збору становила:

2022 рік – 41 млн 430 тис. грн,

2023 рік – 46 млн 085 тис. грн.

«Це ще раз показує, що туристична галузь на Львівщині є однією із провідних, забезпечує хороший сервіс, робочі місця та емоційне і ментальне відновлення, зокрема й для наших захисників. Щороку ми створюємо нові локації та маршрути для розвитку сфери туризму і дуже надіємось, що в найближчому майбутньому, окрім внутрішніх туристів, Львівщину почнуть відвідувати й іноземні гості», – прокоментував керівник управління туризму та курортів Тарас Лозинський.

Серед громад Львівської області визначили десятку тих, які отримали найбільші суми туристичного збору у 2024 році:

1. Львівська – 26 млн грн;

2. Трускавецька – 8,7 млн грн;

3. Східницька – 3,6 млн грн;

4. Славська – 1 млн грн;

5. Зимноводівська – 901 тис. грн;

6. Моршинська – 639 тис. грн;

7. Сокільницька – 583 тис. грн;

8. Мурованська – 490 тис. грн;

9. Яворівська – 410 тис. грн;

10. Грабовецько-Дулібівська – 398 тис грн.

Туристичний збір сплачують до місцевого бюджету мандрівники за поселення в готелі. Такий збір сплачується з 2011 року.