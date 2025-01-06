Торік Львівщина отримала рекордну суму туристичного збору
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Туристичний збір на Львівщині у 2024 році встановив новий рекорд – 47,1 млн грн. Про це повідомили в обласному управлінні туризму та курортів. Також там назвали громади, які отримали найбільший турзбір за минулий рік.
Для порівняння у попередні воєнні роки сума туристичного збору становила:
- 2022 рік – 41 млн 430 тис. грн,
- 2023 рік – 46 млн 085 тис. грн.
«Це ще раз показує, що туристична галузь на Львівщині є однією із провідних, забезпечує хороший сервіс, робочі місця та емоційне і ментальне відновлення, зокрема й для наших захисників. Щороку ми створюємо нові локації та маршрути для розвитку сфери туризму і дуже надіємось, що в найближчому майбутньому, окрім внутрішніх туристів, Львівщину почнуть відвідувати й іноземні гості», – прокоментував керівник управління туризму та курортів Тарас Лозинський.
Серед громад Львівської області визначили десятку тих, які отримали найбільші суми туристичного збору у 2024 році:
1. Львівська – 26 млн грн;
2. Трускавецька – 8,7 млн грн;
3. Східницька – 3,6 млн грн;
4. Славська – 1 млн грн;
5. Зимноводівська – 901 тис. грн;
6. Моршинська – 639 тис. грн;
7. Сокільницька – 583 тис. грн;
8. Мурованська – 490 тис. грн;
9. Яворівська – 410 тис. грн;
10. Грабовецько-Дулібівська – 398 тис грн.
Туристичний збір сплачують до місцевого бюджету мандрівники за поселення в готелі. Такий збір сплачується з 2011 року.