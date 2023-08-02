Дональд Трамп офіційно звинувачений у злочині проти держави та громадян

Федеральне велике журі присяжних у вівторок, 1 серпня, висунуло колишньому президенту США Дональду Трампу звинувачення у справі щодо штурму Капітолія і його небажанням визнати поразку на президентських виборах 2020 року. Про це повідомляє CNN.

Звинувачення висунуті в межах розслідування спеціального прокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта. Трампу висунули звинувачення за чотирма статтями:

у змові з метою обману Сполучених Штатів;

у змові з метою запобігання офіційній процедурі;

у перешкоджанні чи спробі перешкоджання офіційній процедурі;

у змові з порушення прав громадян.

Як вважає слідство, Трамп вступив у змову, щоб не дозволити Конгресу підтвердити перемогу президента Джо Байдена.

«Незабаром після дня виборів відповідач також вдався до незаконних засобів, щоб зменшити кількість законних голосів і підірвати результати виборів», – йдеться в обвинувальному висновку.

Видання повідомляє, що «остання справа проти Трампа вважається найсерйознішою зрадою колишнього президента своїм конституційним обов'язкам, коли його зусилля, спрямовані на те, щоб залишитися в Білому домі після програшу на виборах 2020 року, мали на меті підірвати демократію США і давню американську традицію мирної передачі президентської влади».

До справи також включили шість осіб, які перебували у змові з колишнім президентом США. Серед обвинувачуваних 4 неназвані адвокати, які допомагали Трампу вплинути на результати виборів у США. Крім того, обвинувачення висунуті проти неназваного чиновника з Міністерства юстиції, який «намагався використовувати відомство для відкриття фіктивних розслідувань злочинів на виборах і впливати на законодавчі органи штатів за допомогою завідомо неправдивих заяв про фальсифікацію виборів».

Штурм Капітолія стався 6 січня 2021 року, коли Конгрес США планував затвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Прихильники Дональда Трампа того дня увірвалися в будівлю Конгресу, і засідання було на певний час відкладено.

13 січня Палата представників ухвалила резолюцію про імпічмент Трампа. Справу передали в Сенат, який за місяць визнав його невинним у підбурюванні до штурму Капітолія. Для імпічменту не вистачило 10 голосів.

Трамп, який є першим колишнім президентом США, якому висунуті федеральні звинувачення, не визнає себе винним за всіма пунктами. У червні 2023 року у залі федерального суду в Маямі Дональду Трампу висунули 37 кримінальних звинувачень, пов'язаних із поводженням із секретними документами на його маєтку у Флориді Мар-а-Лаго.