У 2024 році обсяги транзиту російської нафти через Україну скоротилися на 16%

Україна протягом 2024 року транспортувала близько 11,36 млн тонн російської нафти південною гілкою нафтопроводу «Дружба». Про це повідомила у понеділок, 13 січня, консалтингова компанія ExPro.

За даними компанії, порівняно з 2023 роком, минулоріч обсяги транзиту російської нафти через Україну скоротилися на 16%.

«Це найнижче значення як мінімум з 2014 року, а ймовірно і за всю історію незалежності України – з 1991 року», – йдеться у повідомленні.

Найбільше російської нафти у 2024 році поставили до Угорщини – понад 4,7 млн т, що практично відповідає обсягам постачання у 2023 році. А також до Словаччини було транспортовано 3,9 млн т нафти (-15%) та до Чехії – 2,7 млн т (-35%).

За оцінками аналітиків, Україна отримала майже 10 млрд грн, або 250 млн доларів за транзит російської нафти у 2024 році. Тоді як у 2023 році Україна отримала майже 9,4 млрд грн або понад 255 млн доларів.

Відзначимо, що угода з транспортування російської нафти була підписана між українською «Укртранснафта» та російською «Транснефть» у 2019 році з терміном дії до кінця 2029 року.

У Верховній Раді 7 січня 2025 року зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану. 10 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом «Дружба» буде прямим порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС.

«Там не про штрафні санкції йдеться, а йдеться про порушення угоди про асоціацію з ЄС», – розповів він.

Нагадаємо, у середу, 1 січня 2025 року, о 7:00 завершила дію пʼятирічна угода про взаємодію між ТОВ «Оператор ГТС України» та ПАТ «Газпром», тож Україна повністю припинила транзит російського газу через свою територію.