Три російські НПЗ, які скорочують, раніше атакували безпілотники

Низка російських нафтопереробних заводів зупинили перероблення або ж скоротили виробництво нафтопродуктів через серйозні збитки, які спричинили українські атаки та несприятлива ситуація на російському ринку. Про це у п’ятницю, 15 листопада, повідомило Reuters із посиланням на джерела у керівництві російських НПЗ.

Так, щонайменше три російські НПЗ були змушені припинити перероблення нафти або скоротити виробництво через великі збитки на тлі обмеження експорту, зростання цін на нафту та високих кредитних витрат. Йдеться про Туапсинський, Ільський і Новошахтинський заводи, які раніше атакували безпілотники.

«Криза скорочує експорт палива та знижує доходи компаній, генеруючи менше готівки для державного бюджету в умовах високої інфляції та невизначеності на енергетичних ринках, які вже стурбовані слабким попитом», – повідомило агентство.

Зазначається, що внаслідок кризи у Росії найбільше постраждали заводи, які не виробляють преміальних видів палива. За даними Reuters, вони зазнали збитків до 102 доларів за метричну тонну за кілька місяців.

Нагадаємо, у червні 2022 року БпЛА атакував Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області, внаслідок чого відбулося загоряння. Цей російський завод став одним із перших, які постраждали від атак безпілотників. А от атаки на Туапсинський та Ільський НПЗ відбулися вже у 2024 році