Вибух на нафтопереробному заводі в краснодарському краї Росії

У Краснодарському краї Росії, після влучання безпілотників, сталася пожежа на Ільському нафтопереробному заводі. Про це 9 лютого повідомили місцеві ЗМІ.

Близько 2:00 ночі на НПЗ почалася пожежа. Пожежу вдалось погасити аж зранку. Постраждалих нібито немає. Місцеві мешканці перед пожежею повідомляли в соцмережах про серію вибухів і звуки дронів. Окрім того, очевидці розповіли, що чули «гучний звук» з Афіпського НПЗ, також розташованого у Краснодарському краї.

Міноборони Росії офіційно заявило, що сили ППО нібито знищили та перехопили за ніч 19 безпілотників над Краснодарським краєм, а також над Курською, Брянською та Орловською областями й акваторією Чорного моря. Варто уточнити, що Ільський нафтопереробний завод розташований приблизно за 400 км від України.

Згодом джерела УП у спецслужбах уточнили, що по нафтопереробному заводу вдарили дрони СБУ, було уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тон на рік. Ціна такої установки – 50 млн доларів США.