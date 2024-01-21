У російській Тулі, в ніч на 21 січня, безпілотники атакували оборонне підприємство «Щегловский вал», на якому виробляють, зокрема, ЗРГК «Панцир-С». Також удару було завдано по авіаційному заводу під Смоленськом. Спершу про це повідомили російські ЗМІ, а згодом інформацію підтвердило ГУР.

Місцеві мешканці, ближче до опівночі, повідомляли про потужний вибух і пожежу в Пролетарському районі міста, де розташований завод «Щегловский вал».

Згодом lжерела hromadske у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили приліт БПЛА по військовому заводу, який розташований за понад 300 км від України.

Завод «Щегловский вал» на мапі Google

«Планова робота ГУР. В Тулі ураження цілей», – сказав співрозмовник журналістів у спецслужбах.

Пізніше також стало відомо, що під Смоленськом (теж приблизно 300 км від України) безпілотники ГУР атакували авіаційний завод РФ. Смоленський авіазавод виробляє крилаті ракети Х-59 різних модифікацій, якими російські сили обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу і США. Завод уже зазнавав атаки безпілотників у жовтні та листопаді 2023 року.

Смоленський авіазавод на мапі Google

Також повідомляється, що російські засоби ППО нібито «збили український безпілотний літальний апарат літакового типу» над Орловською областю. Військові країни-агресора стверджують, що метою дрону були деякі об'єкти на території області, проте не уточнюють, які саме.

До слова, у ніч на 21 січня в Ленінградській області Росії сталась пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. Перед цим очевидці чули звуки дронів та вибухи.