Настя з лікуючою лікаркою Яриною Мачічкою і травматологом Юрієм Вовчком

Травматологи львівської лікарні св. Луки прооперували 18-річну львів’янку, яка впала з електросамоката і отримала складний перелом руки. За останній тиждень до лікарні потрапило троє пацієнтів, які при падінні з самокатів отримали різні травми: переломи, ушкодження обличчя та голови, рвані рани та забої.

Львів ‘янка Настя разом з хлопцем каталася містом на самокаті. Їхали по тротуару, набрали швидкість і потрапили в яму. Кермо викрутилось, молоді люди втратили рівновагу і полетіли на кам'яну бруківку, повідомили у понеділок, 19 червня, у лікарні.

Настя звернулася по медичну допомогу у травмпункт лікарні св. Луки, де після обстеження у неї діагностували перелом обох кісток лівого передпліччя. Лікування проходило у два етапи.

Під час першого етапу травматологи усунули грубе зміщення кісток і аби зняти набряк, наклали гіпс на травмовану кінцівку. Згодом дівчину прооперували. Спершу хірурги співставили кісткові фрагменти.

«При переломах ліктьової та променевої кісток це треба робити з ювелірною точністю, бо навіть за невеликої похибки у подальшому згинальні та поворотні рухи можуть супроводжуватись хронічними болями. Після успішного співставлення кісткових уламків їх зафіксували за допомогою металевої конструкції», – кажуть у лікарні.

Хірургічне втручання пройшло успішно. Травматологам вдалося відновити цілісність та співрозмірність кісток лівої кінцівки. Вже на четвертий день після звернення Настю виписали з лікарні, але попереду її чекає тривала реабілітація з відновлення повноти рухів.

За останній тиждень, повідомили в лікарні, в травмпункт звернулося троє пацієнтів, які впали з електросамокатів і отримали травми різного ступеня важкості: переломи, ушкодження обличчя та голови, забої, рвані рани та синці. Найнебезпечніші – це черепно-мозкові травми.