У прокуратурі вважають, що Геннадій Сартинський зловживав службовим становищем

Головного тренера національної збірної команди України зі спортивної гімнастики Геннадія Сартинського підозрюють у розтраті майже 250 тис. грн, виділених на потреби тренувальних зборів. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

«Встановлено, що головний тренер у 2019 та 2020 роках, зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату грошових коштів Управління «Укрспортзабезпечення», підписуючи акти про надання послуг проживання та харчування спортсменів та тренерів, які нібито мешкали в комплексі для проживання та їдальні ДП «ОНСЦ «КОНЧА-ЗАСПА»», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що доведено, що вказані у договорах особи у той період фактично знаходились за межами України.

«Таким чином головний тренер будучи обізнаним у тому, що вказані особи не перебувають на тренувальних зборах, здійснив розтрату коштів на загальну суму близько 250 тис. грн. Наразі вказаній особі повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають», – повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, але як пишуть ЗМІ, це – заслужений тренер України Геннадій Сартинський.

Нагадаємо, у грудні минулого року жіноча збірна України вперше в історії стала чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики.