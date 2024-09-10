Володимир Бощук пояснив, що випив тільки стакан вина

Яремчанський міський суд визнав винним тренера національної збірної України зі стрибків на лижах з трампліна Володимира Бощука у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За перевезення напідпитку своїх вихованців спортсмену призначили 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду, яку винесли 4 вересня, ввечері 17 червня 2024 року у Ворохті Mercedes-Benz Vito під керуванням Володимира Бощука зупинили патрульні поліцейські за порушення ПДР. Виявилося, що тренер був на підпитку. Однак від проходження огляду на стан сп’яніння за допомогою алкотестеру та у медичному закладі відмовився.

Під час судового засідання Володимир Бощук не визнав своєї вини. Сказав, що не був п’яним і відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп`яніння, тому що віз своїх вихованців, поспішав і перехвилювався.

Суд врахував інформацію з протоколу патрульних про різкий запах алкоголю з порожнини рота, тремтіння пальців рук, почервоніння обличчя, підписаного обвинуваченим та його пояснення про те, що він «випив стакан вина, після чого керував автомобілем».

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Тетяна Ваврійчук визнала Володимира Бощука винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння і призначила йому 17 тис. грн штрафу.

Додамо, що уродженець Верховини Володимир Бощук є майстром спорту зі стрибків на лижах з трампліна. У 2010 році він представляв Україну на Зимових Олімпійських іграх у канадському Ванкувері.