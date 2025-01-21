Третя штурмова бригада показала, як навчає охочих керувати FPV-дронами
Новини Львова від ZAXID.NET за 21 січня
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У вівторок, 21 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Дізнатися усе про FPV-дрони і навчитися ними керувати. У Львові третя окрема штурмова бригада ЗСУ відкрила школу FPV Kill House.
- Повернулися за парти. Ліцей №5 на вул. Кокорудза після російської атаки знову повноцінно запрацював.
- Трапляється в одного новонародженого на 25 тисяч. Львівські лікарі прооперували немовля з дуже рідкісною аномалією судин головного мозку.
- Вшанують пам'ять перших загиблих на Майдані. Подія відбудеться на меморіалі, що на перетині вулиць Кривоноса та Замкової.
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