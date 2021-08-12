Компанії змовились під час тендеру на ремонт доріг на Вінниччині

Антимонопольний комітет оштрафував три компанії на загальну суму 45,86 млн грн за змову на тендері «Укравтодору» Про це у четвер, 12 серпня, повідомила прес-служба АМКУ.

Як повідомляється, ще у 2019 році Служба автомобільних доріг у Вінницькій області оголосила закупівлю послуг з експлуатаційного утримання та поточного ремонту доріг державного значення з очікуваною вартістю 50 млн грн. Тоді ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство Інтервіас Україна» з пропозицією 47,75 млн грн стало переможцем торгів

Однак, в АМКУ вважають, що компанія мала домовленості з іншими учасниками тендеру – дочірнім підприємством «Вінницький облавтодор» і ТОВ «Шляхбуд» і насправді ніякої конкуренції між ними не було.

Комітет на засіданні 12 серпня визнав дії всіх трьох компаній порушенням закону «Про захист економічної конкуренції» та оштрафував. Це рішення позбавляє компанії права брати участь у торгах на три роки.

Створена у 2017 році вінницька «Інтервіас Україна» належить австрійській фірмі Cotra Cotton Trading HandelsgmbH. Бенефіціаром, за даними аналітичної системи YouControl, значиться Олексій Цимбал із Відня.