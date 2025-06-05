Урожайність винограду часто залежить від погодних умов

Виноград – це рослина з солодкими та ароматними ягодами, які вживають свіжими, сушать у родзинки або використовують для приготування компотів і лікерів. Однак урожайність часто залежить від погодних умов, і різкі перепади температур можуть нашкодити рослинам. Щоб уникнути втрат, садівники радять обирати сорти, які витримують різкі коливання температури і посуху. «Сенсація» пише про три таких варіанти.

«Кишмиш Запорізький»

Цей безнасіннєвий виноградний гібрид славиться своєю морозостійкістю та стійкістю до спеки. Ягоди мають темно-фіолетовий або червоний відтінок, а їхній смак – насичений і приємний. Рослина дозріває рано, а одна грона може важити від 600 до 900 грамів, з овальними ягодами вагою 2-2,5 г. Вона добре протистоїть хворобам і витримує морози до -30 градусів, що робить її відмінним вибором для регіонів із нестабільним кліматом.

«Талісман»

Цей столовий сорт відомий великими солодкими ягодами вагою близько 16 грамів. Плодоношення настає через 125-135 днів після цвітіння. Для багатого врожаю рослині потрібне запилення, оскільки вона має жіночий тип квітки. Виноград «Талісман» відзначається мускатним смаком і ароматом та здатний витримувати морози до -25 градусів.

«Кеша»

Гібрид з великими гронами та ягодами середнього розміру, які достигають за 122-130 днів після цвітіння. Урожай збирають у серпні. Грони зазвичай важать від 600 до 800 грамів, іноді до 1 кг. Ягоди світло-зелені, що після дозрівання набувають янтарно-жовтого відтінку з коричневим підтоном.