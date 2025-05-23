Обприскування лози спеціальним розчином стимулює утворення більшої кількості зав’язі

Навіть досвідчені садівники можуть приємно здивуватися врожаю, якщо вчасно та правильно підживлять виноград перед цвітінням. Без додаткового добрива лоза поступово виснажується, що позначається на її родючості – ягід стає менше, вони дрібнішають, а загальний урожай знижується. Як підтримати рослину в критичний період саме перед початком цвітіння, пише Dailynews.

Обприскування лози спеціальним розчином стимулює утворення більшої кількості зав’язі, що безпосередньо впливає на кількість та якість ягід у майбутньому. Цей метод особливо ефективний у випадках, коли виноград вже кілька сезонів не отримував повноцінного живлення або росте на збіднених ґрунтах.

Для приготування підживки знадобиться кілька компонентів. Основою є аміачна селітра, яка забезпечує лозу азотом – важливим елементом для росту зеленої маси. Її розчиняють у гарячій воді для кращого розчинення. До складу додають калійно-магнієве добриво, яке зміцнює імунітет рослини та сприяє формуванню зав’язей. Ще один важливий компонент – борна кислота: бор впливає на якість цвітіння та стабільну роботу репродуктивних органів рослини.

Після того як усі складники ретельно перемішані, розчин слід процідити, щоб уникнути забруднення обприскувача. Потім долити чисту воду до загального об'єму 10 літрів. Обробку найкраще проводити у вечірній час, коли сонце вже не таке активне, а температура повітря знижується. Це дозволяє засобу краще засвоїтися та знижує ризик опіків на листі.