Щоб отримати щедрий врожай помідорів на своїй ділянці, важливо обирати найурожайніші сорти – саме від них залежить загальна кількість плодів та їх смак. «Добрі новини» розповідають, які найурожайніші сорти томатів для відкритого ґрунту обрати цього року.

Одним із найвідоміших сортів є «Де-Барао» – цей сорт може давати до 15 кілограмів плодів за умови правильного догляду та сприятливої погоди. Кущі виростають висотою до 3 метрів, а плоди мають форму сливки. Вони щільні та не тріскаються, а тому ідеально підійдуть тим, хто шукає солодкі сорти помідорів.

Також експерти радять звернути увагу на сорт «Дубок», якщо ви шукаєте помідори, які не хворіють на фітофтору. Цей детермінантний помідор виростає у маленькі та компактні кущики (до 60 сантиметрів). Плоди зривати ви можете вже через 2,5 місяці після посіву насіння.

Для тих, хто планує заготовлювати помідори на зиму, чудово підходить сорт «Тарасенко». Він може дати до 20 кілограмів плодів з кожного куща. Проте цей сорт потребує підсиленого підживлення калієм та фосфором. Кожен помідор цього сорту має вагу до 100 грамів та щільну шкірку.