Розмір тринадцятої зарплати часто розраховується пропорційно до періоду фактичної роботи

Наприкінці календарного року деякі працівники в Україні мають шанс отримати не лише стандартну заробітну плату, а й додаткову грошову винагороду, так звану «тринадцяту зарплату». Це добровільна ініціатива роботодавця, яка зазвичай приурочена до новорічно-різдвяного періоду. Хто може її отримати і як її розраховують, пишуть «Новини.Live».

Що таке тринадцята зарплата

«Тринадцята зарплата» – це одноразова премія, яку можуть отримати працівники за результатами роботи протягом року. Її мета – мотивувати персонал і висловити подяку за ефективну працю. Виплата не є обов’язковою з боку українського законодавства, вона не передбачена Кодексом законів про працю, тож залежить виключно від бажання та фінансових можливостей компанії.

Хто може розраховувати на виплату

Переважно, додаткову річну премію нараховують працівникам, які офіційно працевлаштовані та сумлінно виконують свої обов’язки протягом року. При цьому компанія може встановити власні критерії, наприклад, відсутність дисциплінарних порушень, певний стаж роботи або участь у реалізації важливих проєктів.

Як визначають суму виплати

Розмір тринадцятої зарплати часто розраховується пропорційно до періоду фактичної роботи за рік. Наприклад, за кожен повний відпрацьований місяць може нараховуватись 1/12 від середньомісячного окладу. Якщо працівник працював 10 місяців із 12, то отримає 10/12 своєї місячної зарплати.

Приклад: якщо зарплата становить 30 тис. грн на місяць, то тринадцята виплата після 10 місяців роботи дорівнюватиме: 30 000 ÷ 12 × 10 = 25 тис. грн.

Повну суму премії можна очікувати лише у випадку, якщо працівник відпрацював повний календарний рік без значних перерв.

Що впливає на нарахування

Під час розрахунку бухгалтери можуть враховувати наступні періоди як частину робочого часу:

оплачувані лікарняні;

щорічні або додаткові відпустки;

декретні відпустки та відпустки по догляду за дитиною;

тимчасова непрацездатність унаслідок травм чи профзахворювань.

Це означає, що навіть за наявності певних перерв у роботі працівник може претендувати на тринадцяту зарплату, якщо ці періоди мають законні підстави.